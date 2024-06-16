العميد باكبور: 30 شخصا من المتورطين في العمليات الإرهابية في سيستان وبلوشستان من الأجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محمد باكبور خلال تصريحات له في اجتماع مع المسؤولين العامين ومديري المكاتب التمثيلية للولي فقيه في هذه القوة: "تجري سلسلة من الإجراءات العلنية والسرية في القوات البرية للحرس الثوري، التي تمكنت حتى الآن من سحق العديد من التهديدات".

وأشار إلى الدور المهم والفعال للقوات البرية في أنحاء البلاد لصيانة الأمن والامان للشعب وأضاف: "أن القوات البرية تتخذ إجراءات مهمة، حيث انه إذا لم يتم تحديد وتدمير بعض المخططات الإرهابية للعدو، فكانت تلحق خسائر كبيرة الى امن البلاد وكذلك الخسائر في الارواح كانت اكبر بكثير".

وأشار إلى أن أجهزة العدو تستغل قدرات الجماعات الإرهابية وداعش والسلفيين وغيرها في المنطقة، وأضاف: "أجهزة العدو مسؤولة عن إنتاج وتخطيط الأعمال الإرهابية وتجهيز الإرهابيين وإعدادهم وتوجيههم وتنظيمهم".

وقال قائد القوات البرية: "في بعض الدول الأجنبية يتم اختراع مصانع لتربية الإرهابيين ومرتكبي الجرائم، ومن المثير معرفة أن هؤلاء الإرهابيين يتم تأجيرهم للأنشطة الإرهابية، بالطبع تم تحديد هوية بعض هؤلاء في بعض الدول المجاورة".

وأضاف: "من المثير للاهتمام أنه في سلسلة الأعمال الإرهابية التي تم تنفيذها في محافظة سيستان وبلوشستان خلال الاشهر الماضية، تم توظيف وتدريب 30 عنصرًا إرهابيًا اجنبيا بأفكار وتعاليم داعش والسلفية".

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