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٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣٩ م

نائب القائد العام لقوى الامن الداخلي: الحدود الايرانية الاذربيجانية حدود سلام ومودة

نائب القائد العام لقوى الامن الداخلي: الحدود الايرانية الاذربيجانية حدود سلام ومودة

اكد نائب القائد العام لقوى الامن الداخلي "العميد قاسم رضائي" ان الحدود المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان، كانت ولا تزال حدود السلام والمودة، ونحن لن نسمح لأحد بإشعال الفتنة فيها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب القائد العام لقوى الامن الداخلي "العميد قاسم رضائي" تفقد، اليوم الثلاثاء، حدود محافظة جيلان الشمالية وتحديدا منطقة استارا المتاخمة لجمهورية اذربيجان.

وقال"العميد قاسم رضائي" في تصريح له: ان الحدود المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان، كانت ولا تزال حدود السلام والمودة، ونحن لن نسمح لأحد بإشعال الفتنة فيها.

واضاف : اننا نعتبر حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية مناطق جغرافية اساسية وستراتيجية، وعليه فقد اجرينا خلال العام الجاري زيارات تفقدية لكافة النقاط الحدودية المشتركة مع دول الجوار من اجل تقييم الوضع؛ مصرحا بان هذه الاجراءات ستتواصل.

كما نوه بالقواسم المشتركة الكثيرة في المجالات الثقافية والاجتماعية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان، وسلّط الضوء على محافظات اذربايجان الشرقية والغربية واردبيل الايرانية والتي تجمعها لغة مشتركة مع الجانب الاذربيجاني؛ مما يوفر ارضيات مناسبة لتوسيع العلاقات وتوطيد الاواصر بين البلدين

رمز الخبر 1952726

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