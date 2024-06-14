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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٢:١١ م

في حديث مع رئيس بعثة الحجاج الإيرانيين؛

باقري كني: الخارجية الايرانية ستبذل قصارى جهدها لتسهيل حج المواطنين الإيرانيين وإقامة حج هادئ

باقري كني: الخارجية الايرانية ستبذل قصارى جهدها لتسهيل حج المواطنين الإيرانيين وإقامة حج هادئ

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني إن وزارة الخارجية ستبذل قصارى جهدها لتسهيل حج المواطنين الإيرانيين، وإجراء حج هادئ، فإنها تجري حوارًا مستمرًا مع المسؤولين السعوديين المحترمين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عشية مغادرة الحجاج الإيرانيين لأداء فريضة الحج، أجرى علي باقري، القائم بأعمال وزير الخارجية، محادثة مع حجة الإسلام والمسلمين عبد الفتاح نواب، رئيس بعثة الحجاج الإيرانيين.

وشدد علي باقري على الواجب الروحي للحج وأيام التشريق المقبلة، معربًا عن أمله في أن يستفيد الحجاج الإيرانيون معنويًا من هذا الزمان والمكان المقدسين ويعودوا إلى الوطن الإسلامي بحج مقبول.

وقال باقري: إن وزارة الخارجية ستبذل قصارى جهدها لتسهيل حج المواطنين الإيرانيين، وإقامة حج هادئ، فإنها تجري حوارا مستمرا مع المسؤولين السعوديين المحترمين.

وفي هذا الحوار قدم السيد عبد الفتاح نواب توضيحات بشأن أوضاع الحجاج الإيرانيين ووضع التنبؤات اللازمة لحضور الحجاج في صحراء عرفة والمشعر والمنى، وكذلك استمرار حضور الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي هذه المحادثة، شكر علي باقري العمل الجاد والجهود التي تبذلها جميع المؤسسات الإيرانية لتسهيل شؤون الحج، وخاصة بعثة الحج الإيرانية، وكذلك المسؤولين المعنيين في المملكة العربية السعودية.

/انتهى/

رمز الخبر 1945463

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