باقري كني يلتقى رئيس إقليم كردستان العراق في اربيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي باقري كني، القائم بأعمال وزير خارجية بلادنا، برئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، وتحدث معه.

وقبل ذلك، كان علي باقري كني قد التقى وتشاور مع رئيس الوزراء مسرور بارزاني ورئيس الحزب الديمقراطي في إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.

ووصل باقري إلى أربيل صباح اليوم (الجمعة) وكان في استقباله وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد.

وكان قد وصل باقري كني صباح أمس إلى بغداد على رأس وفد والتقى وتحدث مع وزير الخارجية فؤاد حسين والرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وفائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق.

/انتهى/