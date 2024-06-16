لاعب التنس الايراني "نوشاد عالميان" يؤمن تأهله الى اولمبياد باريس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان شقيقه نيما عالميان قد تأهل للألعاب قبل شهر بعد حصوله على الميدالية الذهبية في التصفيات الأولمبية الإقليمية لآسيا الوسطى التي أقيمت في طشقند، أوزبكستان.

مع اشتداد العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أعلن ITTF عن تقدم كبير في عملية التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

مع مرور أقل من 50 يومًا على انطلاق الألعاب، شهد تحديث التصنيف العالمي لهذا الأسبوع ثمانية رياضيين يؤمنون مشاركتهم بناءً على اختيار الحصص القارية المخصصة بواسطة التصنيف العالمي.

مع جدولة تحديث واحد آخر للتصنيف العالمي قبل تأكيد القائمة النهائية لباريس، تصل عملية التأهل إلى مرحلتها قبل الأخيرة. سيكون التصنيف العالمي الأسبوع المقبل حاسما، حيث سيحدد المتنافسين النهائيين على ألعاب باريس 2024 المرتقبة.

/انهى/