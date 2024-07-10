لاعب شطرنج إيراني يافع يسجل رقمًا قياسيًا مذهلا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال بطولة باكو الدولية للشطرنج، فاز سينا موحد بالبطولة وبذلك حقق المعايير اللازمة لتحقيق لقب الأستاذ الكبير.

أصبح موحدا أستاذًا كبيرًا في لعبة الشطرنج بعمر 14 عامًا وشهرًا واحدًا.

وبهذه الطريقة أصبح أصغر لاعب شطرنج إيراني يفوز بلقب أستاذ الشطرنج الكبير. كان هذا اللقب مملوكًا سابقًا لعلي رضا فيروزجا. أصبح فيروزجا أستاذًا كبيرًا في لعبة الشطرنج عندما كان عمره 14 عامًا و8 أشهر.

في ذلك الوقت، كان فيروزجا يلعب لفريق الشطرنج الوطني الإيراني، ولكن مرت عدة سنوات منذ أن غادر إيران ويلعب تحت العلم الفرنسي.

ويعد سينا موحد اللاعب الأكثر موهبة في تاريخ الشطرنج الإيراني الذي يتسلق أعلى قمم الشطرنج في العالم، وقد فاز في هذا العمر بلقب الأستاذ الكبير، وهو رقم قياسي فريد من نوعه.

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