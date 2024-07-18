وأقادت وكالة مهر للأنباء، انه يشارك من محافظة مازندران (شمال) 8 رياضيين يمثلون ايران في الدورة الـ 33 للألعاب الأولمبية باريس 2024، فضلا عن ثلاثة محكمين من هذه المحافظة سيحكمون في ثلاث ألعاب رياضية.

وفي ظل انتخاب المصارعة العالمية المتحدة ((UWW) والاتحاد الدولي لرياضة الرماية (ISSF) والاتحاد الدولي للجمباز(FIG) ، تم انتخاب ثلاثة محكمين ايرانيين من مازندران للتحكيم في الالعاب الاولمبية لهذه الرياضات الثلاث.

ويشارك كل من نيما صادقي الحكم الدولي للمصارعة وحميد رضا هاشمي حكم الجمباز ومرضية خندان حكم الرماية، للتحكيم في الالعاب الاولمبية باريس 2024.

وستقام الدورة ال33 للألعاب الاولمبية باريس 2024 في الفترة من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس في باريس. على ان يشارك 40 رياضيا ايرانيا فيها.