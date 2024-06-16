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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٤١ ص

کنعانی: العدو الصهيوني سيركع أمام الشعب الفلسطيني

کنعانی: العدو الصهيوني سيركع أمام الشعب الفلسطيني

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني، ناصر كنعاني ان العدو الصهيوني ومن معه سيركع أمام إيمان وصبر وإصرار الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني عبرصفحته الشخصية عل موقع "ايكس" بمناسبة العيد الأضحى المبارك : "جرائم العدو الصهيوني الفظيعة والصادمة في قطاع غزة والضفة الغربية، لن يكسر عزم وارادة الشعب الفلسطيني لتحرير أرضهم والقدس الشريف من احتلال الصهاينة".

وأضاف ناصر كنعاني: "أدى رجال ونساء وشباب فلسطينيون مع أطفالهم الأبرياء والمظلومين، أدوا صلاة عيد الأضحى بقلوب مكسورة ومجروحة، لكنها قوية والمؤمنة بعون الله تعالى".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن العدو الصهيوني ومن معه سوف يركع أمام إيمان وصبر وإصرار الشعب الفلسطيني.....الله اکبر و لله الحمد".

/انتهى/

رمز الخبر 1945521

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