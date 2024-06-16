کنعانی: العدو الصهيوني سيركع أمام الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني عبرصفحته الشخصية عل موقع "ايكس" بمناسبة العيد الأضحى المبارك : "جرائم العدو الصهيوني الفظيعة والصادمة في قطاع غزة والضفة الغربية، لن يكسر عزم وارادة الشعب الفلسطيني لتحرير أرضهم والقدس الشريف من احتلال الصهاينة".

وأضاف ناصر كنعاني: "أدى رجال ونساء وشباب فلسطينيون مع أطفالهم الأبرياء والمظلومين، أدوا صلاة عيد الأضحى بقلوب مكسورة ومجروحة، لكنها قوية والمؤمنة بعون الله تعالى".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن العدو الصهيوني ومن معه سوف يركع أمام إيمان وصبر وإصرار الشعب الفلسطيني.....الله اکبر و لله الحمد".

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