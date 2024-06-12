كنعاني يدين بشدة قتل الأبرياء في السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقتل وجرح مئات الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، في الهجوم على قرية "ود النوره" كحدث صادم وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشعر بالقلق إزاء استمرار الحرب الأهلية في السودان والوضع المؤلم للمواطنين الأبرياء في مناطق الصراع المختلفة في هذا البلد.

وأعرب كنعاني عن تعاطفه العميق مع الأسر الضحايا في الصراعات المستمرة، وطلب من مؤسسات حقوق الإنسان، اتخاذ الإجراءات الفعالة لإنهاء الوضع الحالي في السودان وعودة السلام بسرعة إلى هذا البلد والوقف الفوري لقتل الأبرياء .

/انتهى/