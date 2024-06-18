زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق ايران ويسفر عن وفاة أربعة أشخاص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت السلطات المحلية في محافظة خراسان رضوي شمال شرقي إيران، اليوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة كاشمر عند الساعة 1:24.

وقالت السلطات المحلية للتلفزيون الوطني إنه تم إرسال فريق الإنقاذ والبحث إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مضيفة أنه من بين 120 شخصًا أصيبوا، تم نقل 35 إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت السلطات إن الزلزال ألحق أضرارا بالمباني معظمها جسيمة.

وقال حاكم كاشمر إن اثنين من القتلى لقيا حتفهما أثناء فرارهما من الزلزال بينما حوصر الآخران تحت الأنقاض.

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