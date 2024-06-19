باقري: سنعقد الأسبوع المقبل اجتماع منتدى الحوار الآسيوي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائم بأعمال وزير الخارجية للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الحكومة: "إننا نواصل استخدام القدرات الدولية لتحقيق أهدافنا. وعندما استخدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقها في الدفاع المشروع، وتقرر معاقبة الصهاينة على جريمته ضد قنصليتها في دمشق، لم يكن بوسع أمريكا وإسرائيل وحلفائهم استخدام القوة ضد إيران. إنها حقيقة واضحة لا يمكن إنكارها وأننا نشهد الآن التنسيق بين الميدان والدبلوماسية".

وأضاف: "كان هناك نقاش حول وجود فجوة بين الميدان والدبلوماسية، لكنه إذا لم يتوافقا فإن الدبلوماسية ستكون مجرد بوق للتعبير عن المواقف. لأن هذين يدعمان بعضهما البعض. وهذا الموضوع المهم نشأ في حكومة الشهيد رئيسي وفي وزارة الشهيد أمير عبد اللهيان وقد رأينا آثاره.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية إن المقاومة في المنطقة أصبحت عرفاً في العلاقات الإقليمية، وهي فن الدبلوماسية الإيرانية واستطاعت أن تتلاءم مع الأجواء الإقليمية والعلاقات الدولية.

وتابع باقري كني: "إن إنجازات حكومة الشهيد رئيسي وجهوده على مدى 1020 يوما واضحة وموضوعية للجميع، ونأمل أن تظل هذه الإنجازات المهمة ملحوظة ومعتمدة دائما".

واشار الی ان أنشطة وزارة الخارجية مستمرة بشكل جدي، وسنعقد الأسبوع المقبل يومي الأحد والاثنين اجتماع منتدى الحوار الآسيوي في طهران على مستوى وزراء الخارجية، حیث انه نحو 32 دولة عضوا في هذا المنتدى.

وقال باقري أيضًا فيما يتعلق بالعلاقات بين إيران والوكالة الدولية: "إن إيران تنفذ جميع التزاماتها في إطار "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" واتفاقية الضمانات، ولا يوجد أي انتهاك لالتزاماتها".

وتابع باقري: "آليات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها الوكالة مستمرة بقوة".

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