مساء اليوم.. المناظرة التلفزيونية الثانية بين مرشحي الرئاسة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن المناظرة الثانية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الـ14 ستبدأ بعد ساعات قليلة بالموضوع الاقتصادي في الاستوديو الذي تجري فيه المناظرات.

وتبدأ المناظرات عند الساعة الثامنة مساء، لكن مرشحي الانتخابات الرئاسية بينما وصل المرشحين إلى مقر الاذاعة والتلفزيون في وقت سابق.

وبدأت المناظرة الأولى للمرشحين للانتخابات الرئاسية الـ14، حول الاقتصاد، يوم الاثنين 17 يونيو الساعة 20.00 وانتهت الساعة 00.35 صباح الثلاثاء، على أن تجرى المناظرة الثانية الليلة.

وبحسب الجدول الذي حددته الاذاعة والتلفزيون الايراني، من المقرر إجراء المناظرات الانتخابية الثلاث المتبقية بين 6 مرشحين يوم الجمعة 21 يونيو، والاثنين 24 يونيو، والثلاثاء 25 يونيو.