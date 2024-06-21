مساء اليوم.. المناظرة التلفزيونية الثالثة بين مرشحي الرئاسة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب الجدول الزمني الذي حددته الاذاعة والتلفزيون، فمن المقرر إجراء المناظرات الانتخابية الثلاث المتبقية بين 6 مرشحين اليوم الجمعة 21 يونيو والاثنين 24 يونيو والثلاثاء 25 يونيو.

وستجرى المناظرة الانتخابية الثالثة في الساعة 8:00 مساءا بتوقيت طهران، ومن المفترض أن يجيب ستة مرشحين للفترة الرابعة عشرة للرئاسة، وهم مسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، على الأسئلة المتعلقة بالثقافية تحت عنوان "التلاحم الاجتماعي مع الحوكمة الثقافية".

مدة المناقشة ستكون أربع ساعات.

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