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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:١٠ م

المرشح بزشكيان يصل هيئة الاذاعة والتلفزيون للمشاركة بالمناظرة التلفزيونية

المرشح بزشكيان يصل هيئة الاذاعة والتلفزيون للمشاركة بالمناظرة التلفزيونية

وصل مرشح الفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية الايراني، مسعود بزشكيان، إلى الإذاعة والتلفزيون للمشاركة في المناظرة الأولى بين شخصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل مسعود بزشكيان، المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون قبل دقائق للمشاركة في مناظرة انتخابية بين شخصين مع سعيد جليلي، وكان في استقباله بيمان جبالي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وسيتم بث اول مناظرة بين شخصين للمرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية بعد 15 عاما الساعة 21:30 بحضور مسعود بزشكيان وسعيد جليلي على الهواء مباشرة.

وستكون هذه المناظرة حول الثقافة والسياسة، ومن المفترض أن تتناول حوالي 12 إلى 13 قضية وسؤالاً يتعلق بهذه القضايا.

رمز الخبر 1946040

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