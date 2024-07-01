المرشح بزشكيان يصل هيئة الاذاعة والتلفزيون للمشاركة بالمناظرة التلفزيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل مسعود بزشكيان، المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون قبل دقائق للمشاركة في مناظرة انتخابية بين شخصين مع سعيد جليلي، وكان في استقباله بيمان جبالي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وسيتم بث اول مناظرة بين شخصين للمرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية بعد 15 عاما الساعة 21:30 بحضور مسعود بزشكيان وسعيد جليلي على الهواء مباشرة.

وستكون هذه المناظرة حول الثقافة والسياسة، ومن المفترض أن تتناول حوالي 12 إلى 13 قضية وسؤالاً يتعلق بهذه القضايا.