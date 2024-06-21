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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:٣٣ م

بدء عودة الحجاج الايرانيين إلى البلاد من اليوم

بدء عودة الحجاج الايرانيين إلى البلاد من اليوم

مع أولى الرحلات الجوية من مطاري المدينة المنورة وجدة إلى أهواز وطهران، بدات عودة حجاج بلادنا من أرض الوحي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادرت أولى قوافل الحجاج الإيرانيين أرض الوحي مع بدء رحلات العودة لحجاج بلادنا من مطاري المدينة المنورة وجدة صباح اليوم الجمعة.

وغادرت أول رحلة عودة للحجاج الإيرانيين إلى أهواز مطار المدينة المنورة في الساعة 5:20 صباح اليوم (بتوقيت السعودية) وعلى متنها 263 حاجاً، فيما انطلقت الرحلة الثانية من مطار جدة إلى طهران.

ومن بين إجمالي 87.650 حاجًا إيرانيًا هذا العام، سيتم نقل حوالي 50.000 حاج إلى البلاد من مطار المدينة المنورة والباقي من مطار جدة عبر الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وبحسب الخطة فإن الرحلة الأخيرة ستكون يوم 14 يوليو من مطار جدة إلى طهران، وبهذه الرحلة ستعود القوات التنفيذية إلى البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1945650

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