مسؤولة في الخطوط الجوية الايرانية: تم تسيير 59 رحلة الى السعودية من 5 مايو حتى اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مديرة العلاقات العامة في الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، زهراء بختياري، إن عملية إرسال الحجاج إلى بيت الله الحرام عبر الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتم بسرعة ودون تأخير. وقالت: إن عملية إرسال الحجاج تتم عبر محطات المطارات المختلفة، وتم تسيير 59 رحلة حتى اليوم.

وتابعت: "حتى الآن تم تسيير 59 رحلة جوية من محطات أصفهان ويزد وساري ورشت ومطار الإمام الخميني وخرم آباد، بواقع 5 رحلات من أصفهان و8 رحلات من يزد و17 رحلة من ساري و3 رحلات من رشت و25 رحلة من مطار الإمام الخميني و2 رحلة من مطار خرم آباد".

وأكدت بختياري: أنه منذ 5 مايو/أيار الماضي حتى اليوم تم تسيير 121 رحلة ذهاباً وإياباً لنقل 14 ألفاً و816 حاجاً.

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