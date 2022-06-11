بدء نقل الحجاج الإيرانيين إلى مكة المكرمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، رئيس منظمة الخطوط الجوية، محمدي بخش، أكد ان قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي، قد حدد في خطابه الاخير استراتيجية اداء الحج للمسؤولين عن رحلات الخطوط الجوية للحج.

وأضاف: "رغم اننا ليست لدينا سفارة في السعودية ولم تتحمل الخطوط الجوية المسؤولية فقد تم اجراء التنسيق اللازم مع السعودية حيث من المقرر ان تبدأ رحلات نقل الحجاج صباح يوم غد الاحد من مختلف ارجاء ايران".

وأشار رئيس منظمة الخطوط الجوية إلى وجود 330 طائرة بينها 160 طائرة لديها اجازة الطيران موضحا ان طائرات جديدة قد دخلت الاراضي الايرانية الا انه لن يتم استخدامها في ايام الحج.

وفي سؤال حول امكانية ايجاد بديل لشركة هما في حال حدوث مشكلة لرحلات الحجاج؟ قال محمدي بخش: "ان السعودية لم تقبل في الوقت الحاضر بشركة غير "ايران اير" الا اننا تسلمنا استعداد شركات قشم اير ومعراج وايرتور لتزويد الطائرات بقطع الغيار عند الحاجة".

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