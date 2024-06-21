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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٢٠ م

إيران وروسيا تبادلان وجهات النظر حول الاتفاق الاستراتيجي الشامل بين البلدين

إيران وروسيا تبادلان وجهات النظر حول الاتفاق الاستراتيجي الشامل بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير خارجية روسيا أندريه رودنكو والسيد علي موسوي مدير عام الشؤون القانونية الدولية في وزارة الخارجية الإيرانية تبادلا وجهات النظر حول الاتفاق الاستراتيجي الشامل بين موسكو وطهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد تمت في هذا الاجتماع الذي عقد في موسكو، مناقشة ومراجعة جدول الأعمال الثنائي الحالي لإيران وروسيا، مع التأكيد على مواصلة توسيع الإطار القانوني للعلاقات الثنائية وتحقيق مستوى شراكة استراتيجية شاملة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن القضايا القانونية الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: أن طهران وموسكو لديهما ارادة قوية وحازمة على تطوير تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف علي باقري، في محادثة على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود بروسيا مؤخرا: إيران وروسيا دولتان جارتان تربطهما علاقات تاريخية وعميقة الجذور.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية توسعت مجالات العلاقات بين إيران وروسيا كثيرا، كما أتاحت التهديدات المشتركة ضد البلدين فرصا مشتركة لطهران وموسكو.

/انتهى/

رمز الخبر 1945651

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