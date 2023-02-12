تعاون إيراني روسي لتطوير سبل التعليم بين جمارك البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل وفدا جمركي إيران وروسيا وجهات النظر في اجتماع مشترك بطهران بشأن سبل تطوير التعاون التعليمي بين جمارك البلدين.

وتماشيا مع تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين جمارك إيران وروسيا وبحضور وفد من الجمارك الروسية في طهران، فإن الاجتماع الأول أقيم في المركز التعليمي والثقافي للجمارك الإيرانية حول كيفية استخدام الطرفين من القدرات التعليمية والامكانيات التجارية.

وفي هذا الاجتماع، أثناء رسم خارطة طريق طويلة المدى بهدف خلق فرص تعليمية ودراسية في مختلف المجالات التجارية، تم التأكيد على انه يجب على موظفي الجمارك ان تكون مهاراتهم وخبراتهم تنطبق على تعليمهم الأكاديمي.

وجدير بالذكر أن الاتفاقيات الناتجة عن الاجتماع الذي استمر يومين والذي عقد في فبراير الماضي تم التوقيع عليها بين سيرغي خانوتين رئيس دائرة الخدمات الحكومية وشؤون الموظفين بالجمارك الروسية وسجاد اعتماديان مدير عام مركز التدريب والبحوث وبناء القدرات للجمارك الإيرانية.

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