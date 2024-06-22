الأطفال والمراهقون يصنعون كعكة بمناسبة عيد الغدير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد مظفري المدير التنفيذي لموكب الشهيد إبراهيم هادي، عن تنظيم هذا الموكب في عيد الغدير على بعد عشرة كيلومترات: إن الموكب الشعبي للشهيد إبراهيم هادي عام 2015 تشكل من 14 شاباً في طهران.

وأضاف: إن إقامة الموكب هو أحد أنشطة مجموعة الشهيد إبراهيم هادي الثقافية في المناسبات الدينية مثل أيام الفاطمية ومحرم وصفر وعيد الغدير والنصف من شعبان وعشرة أيام الفجر وغيرها..

وقال المدير التنفيذي لموكب الشهيد إبراهيم هادي إن موكب الشهيد إبراهيم هادي بحضور 40 خادما في ثلاثة أقسام ثقافية وأخرى للأطفال والشباب يحضر بشكل فعال في الحفلة على بعد عشرة كيلومترات لعيد الغدير.

وتابع القول مظفري: عيد الغدير هو عيد الشيعة الأكبر. والحمد لله انتشر هذا العيد في طهران وغيرها من المدن وحتى في العالم ونحن نعتبر هذا الحفل بمثابة نقطة انطلاق للحضارة الإسلامية؛ إن شاء الله نستطيع أن نلعب دوراً في هذه الحضارة. أدعو أهل طهران لحضور حفل عيد الغدير الذي يمتد لمسافة عشرة كيلومترات مع عائلاتهم للاستفادة القصوى من البرامج التي تم إعدادها لهم.

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