امريكا تعرب عن قلقها من نجاح حزب الله في انهيار نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أكد المسؤولين الأميركيين التزام واشنطن بتقديم كل الدعم الكامل لإسرائيل في حال اندلاع الحرب. وقالوا ان الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قواتها الخاصة ولن تشارك بشكل مباشر في الصراع المحتمل نشوبه.

وأعرب مسؤولون في واشنطن عن تخوفهم من نجاح حزب الله في انهيار نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، وتحييد قدرات نظام القبة الحديدية.

وعقد اجتماع منذ أيام بين مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وكبار المسؤولين في البيت الأبيض، مع مستشار الأمن الإسرائيلي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وجاء الاجتماع على خلفية مطالبات إسرائيل المتكررة لإدارة بايدن بنقل شحنات الأسلحة التي فرض عليها قيود، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطلب ذلك عبر فيديو مصور، ما أثار استياء البيت الأبيض.

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