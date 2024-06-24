مباحثات ايرانية كويتية لتوسيع التعاون الأمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تباحث السفير الايراني لدى الكويت "محمد توتونجي"، مع "الشيخ فهد يوسف سعود الصباح" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي بالوكالة، تباحث في سبل توسيع التعاون الامني والشرطي بين البلدين الصديقين والجارين؛ وخاصة ظروف الرعايا الايرانيين المقيمين في هذا البلد.

وابلغ السفير توتونجي تحيات وزيري الدفاع والداخلية بجمهورية ايران الاسلامية؛ قائلا : ان المواطنين الايرانيين يضطلعون، منذ امد بعيد، بدور اساسي في اعمار الكويت وحضارته.

وتطلع السفير الايراني بان تشهد الفترة الراهنة، تعميق وتطوير العلاقات الايرانية الكويتية، ولاسيما في المجالات الدفاعية والعسكرية.

في المقابل، لفت نائب رئيس الوزراء الكويتي، الى ارادة القيادة الكويتية المستديمة في توسيع العلاقات مع دول الجوار، وخاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي تصريحه لدى استقبال السفير الايراني، اكد الشيخ الصباح على استعداد وزارة الداخلية الكويتية لتوفير جميع الخدمات بهدف اجراء الانتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الـ 14 في مبنى السفارة الايرانية لدى هذا البلد.