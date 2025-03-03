ايران ولاتفيا يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء. انه قدم حجة الله فغاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السويد، وهو أيضا سفير إيران لدى جمهورية لاتفيا، أوراق اعتماده إلى إدغار رينكوفيتش رئيس جمهورية لاتفيا اليوم.

في هذا اليوم، قدم أربعة سفراء مقيمين ومعتمدين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجزائر (سفراء معتمدون)، وكوريا الجنوبية والهند (سفراء مقيمين) في ريغا أوراق اعتمادهم إلى رئيس لاتفيا خلال حفل رسمي.

وفي لقاء عقده السفراء المذكورون مع رئيس جمهورية لاتفيا بعد مراسم تقديم أوراق اعتمادهم، نقل سفيرنا تحيات رئيسنا مسعود بزشكيان إلى نظيره اللاتفي، وأشار إلى تاريخ أكثر من مائة عام من العلاقات الودية بين إيران ولاتفيا، وذكر أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تطوير العلاقات مع جمهورية لاتفيا بشكل شامل.

وتمنى رينكوفيتش النجاح للسفير الجديد لبلادنا، ورحب بتطور العلاقات، مشيرا إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط والوتيرة السريعة للتطورات هناك، ودعا إلى استمرار المشاورات السياسية بين البلدين.

وفي معرض إرساله تحياته الحارة إلى نظيره الإيراني، أعرب عن أمله في أن يتم، بفضل تعاون البلدان التي قدم سفراؤها أوراق اعتمادهم اليوم، ويهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق العضوية غير الدائمة لجمهورية لاتفيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027، وخلال تلك الفترة، ينبغي للدول المذكورة أعلاه توسيع تعاونها الدولي بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.