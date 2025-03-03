الشيخ الجعيد: ايران قدمت نموذجا أمثل بوقوفها مع غزة ولبنان قلبا وقالبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد الشيخ الجعيد بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر لغزة ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأشار الجعيد إلى أهمية تفعيل العمل الوحدوي الإسلامي لمواجهة الهجمة الثقافية والعسكرية الغربية، مؤكدًا على دور الشيخ أختري في تعزيز الوحدة الإسلامية ومحاربة الفتنة المذهبية التي يسعى أعداء الأمة لإذكائها.

وأوضح الجعيد أن “جبهة العمل الإسلامي” تلتزم بمحاربة الفتنة المذهبية باعتبارها تهدد الأمن الاجتماعي والنسيج الوطني، مؤكدًا أن أعداء الأمة لن ينجحوا في زعزعة استقرارها.

وفي ختام حديثه، شدد الجعيد على ضرورة دعم جميع الجهات الإسلامية والوطنية التي تسعى لتحرير فلسطين، مؤكدًا أن النصر قادم طالما القضية الفلسطينية حية في قلوب الأحرار.

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