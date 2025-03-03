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٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٥:٣٦ م

أكثر من 36 ألف ايراني يؤدون العمرة في شهر رمضان

أكثر من 36 ألف ايراني يؤدون العمرة في شهر رمضان

اعلنت منظمة الحج والزيارة الايرانية ان اكثر من 36 ألف شخص سيؤدون العمرة في شهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة أكبر رضائي إن "أكثر من 36 ألف زائر سيزورون بيت الله الحرام هذا العام في 368 قافلة خلال شهر رمضان، وهذا يعني ما يقارب 1200 شخص يوميا.

يذكر انه تم تعليق رحلات العمرة منذ عيد نوروز 2015، ولكن اعتبارًا من 18 سبتمبر/أيلول 2024، استؤنفت الرحلات. وبالنظر إلى استقبال الزوار، فبدلاً من 170 ألف شخص توقعتهم منظمة الحج خلال هذه الفترة من الإيفاد حتى 8 أبريل/نيسان القادم، سيؤدي 205 آلاف إيراني مناسك العمرة.

وحتى الآن، أدى نحو 166 ألف إيراني مناسك العمرة عد سنوات من الشوق.

وهذا العام، وبعد 10 سنوات من الانتظار، سيتم إرسال المعتمرين الإيرانيين إلى أرض الوحي من 16 محطة جوية خلال شهر رمضان، وكانت منظمة الحج والزيارة الايرانية قد اعلنت عن ضرورة التسجيل المبكر لطالبي العمرة نظراً لمحدودية العدد.

رمز الخبر 1955108

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