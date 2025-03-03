فلسطين حاضرة في الأوسكار.. فوز "لا أرض أخرى" بجائزة أفضل وثائقي طويل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تسلم الجائزة في مسرح دولبي في هوليوود المخرج الفلسطيني "باسل عدرا"، والصحافي الإسرائيلي المناهض للاحتلال "يوفال أبراهام".

ويظهر الفيلم عدرا وهو يقاوم التهجير القسري للفلسطينيين على يد جيش الاحتلال الصهيوني في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة.

وقال عدرا إن الفيلم "يعكس الواقع القاسي الذي نعاني منه منذ عقود وما زلنا نقاومه، وندعو العالم إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقف الظلم ووقف التطهير العرقي للشعب الفلسطيني".

بدوره، قال أبراهام إنهم صنعوا الفيلم لأن صوتيهما معا أقوى، مضيفا: "عندما أنظر إلى باسل، أرى أخي، لكننا غير متساويين. نعيش في نظام حاكم حيث أنا حر بموجب القانون المدني وباسل يخضع للقانون العسكري، الذي يدمر حياته ولا يستطيع السيطرة عليها".

وأضاف: "هناك طريق مختلف. حل سياسي دون تفوّق عرقي، مع ضمان الحقوق الوطنية لكلا شعبينا. ولا بد أن أقول في أثناء وجودي هنا إنّ السياسة الخارجية في هذا البلد تسهم في قطع هذا الطريق".

5 جوائز لفيلم "أنورا"

وتصدر الفيلم التراجيدي "أنورا" قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار، حيث نال خمس جوائز بينها في الفئات الرئيسية لأفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة.

وقال مخرج "أنورا" شون بيكر: "فيلم مستقل حقا، لم تتخط ميزانية إنتاجه ستة ملايين دولار، أخبروا عن القصص التي تحرككم، وأعدكم بأنكم لن تندموا على ذلك أبدا".

وفاز الفيلم أيضا بجوائز أفضل ممثلة لمايكي ماديسون، وأفضل سيناريو وأفضل مونتاج، وأفضل مخرج.

أبرز الجوائز

وبعد حصوله على 4 جوائز في "غولدن غلوب"، اقتصرت حصة فيلم "إميليا بيريز" صاحب العدد الأكبر من الترشيحات، على جائزتين بعدما تراجعت حظوظه أخيرًا جراء جدل بشأنه.

كما فاز أدريان برودي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في "ذي بروتاليست"، الذي يؤدي فيه دور مهندس معماري نجا مما يسمى بـ "الهولوكوست" وهاجر إلى الولايات المتحدة؛ وكيران كالكن بجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي في فيلم "إيه ريل باين"، وزوي سالدانيا بجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي عن دورها في فيلم "إميليا بيريز".

/انتهى/