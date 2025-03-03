ادعاءات غروسي حول الأنشطة النووية لإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، ادعى "رافائيل غروسي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الاثنين) في الاجتماع الفصلي لمجلس الحكام، أن تصريحات إيران حول المواد والأنشطة والأماكن الملوثة بالمواد النووية تتعارض مع نتائج الوكالة، وأن مخزونات اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في إيران قد زادت إلى 275 كيلوغرامًا.

وفي هذه الكلمة، التي تم نشر نسخة منها على موقع الوكالة، قال غروسي: "منذ تقرير السابق، زادت مخزونات اليورانيوم في إيران حتى نسبة نقاء يورانيوم-235 بنسبة 60% من 182 كيلوغرامًا في الفصل السابق إلى 275 كيلوغرامًا. إيران هي الدولة غير النووية الوحيدة التي تقوم بهذا المستوى من التخصيب، وهذا يثير قلقي الجدي".

كما أضاف غروسي: "تقول إيران إنها أعلنت جميع المواد والأنشطة والأماكن اللازمة بموجب اتفاقية الضمانات لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية. ومع ذلك، تتعارض هذه التصريحات مع جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها ذات منشأ بشري من قبل الوكالة في أماكن غير معلنة في إيران. يجب على الوكالة أن تعرف الأماكن الحالية للمواد و/أو المعدات الملوثة التي كانت موجودة".

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