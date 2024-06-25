اقامة مسابقة دولية للرسوم الكاريكاتورية بعنوان "مقاطعة الإبادة الجماعية" بالتعاون بين ايران وعدة دول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستقوم مسابقة دولية للرسوم الكاريكاتورية تحت عنوان "مقاطعة الإبادة الجماعية" بالتعاون مع إيران والبرازيل وماليزيا والصين وتركيا وفنزويلا، حول موضوعات "مقاطعة مشاركة الكيان الصهيوني في الأولمبياد الفرنسي"، و"رفض الإبادة الجماعية والعنصرية التي يمارسها اسرائيل"، و"انتقاد السياسات المزدوجة الأمريكية تجاه فلسطين".

- يمكن لكل مشارك إرسال 5 أعمال كحد أقصى.

- يجب ألا تكون الأعمال المقدمة قد حصلت على أي جوائز من قبل.

- يجب إرسال الرسوم الكاريكاتورية بصيغة png أو jpg وبدقة 300 نقطة في البوصة وطول أو عرض 3000 بكسل.

- يجب إرسال الاسم واللقب والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والصور الفوتوغرافية والسيرة الذاتية بتنسيق ملف Word.

- سيتم منح كتالوج للفنانين الذين وصلت أعمالهم إلى النهائيات، وسيتم إرسال ملف إلكتروني PDF للكتالوج إلى جميع المشاركين.

- إمكانية إرسال الأعمال عبر البريد الإلكتروني.

- في حالة نشر الأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي استخدم الهاشتاج التالي:

#الأولمبياد_ضد_الإبادة_الجماعية

الموعد النهائي لتقديم الأعمال:

12 يوليو 2024

عنوان البريد الإلكتروني لإرسال الأعمال:

olympiccartoon@gmail.com

الجوائز:

• المركز الأول: 2000 دولار أمريكي بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وشهادة تقدير

• المركز الثاني: 1500 دولار أمريكي بالإضافة إلى ميدالية فضية وشهادة تقدير

• المركز الثالث: 1000 دولار أمريكي بالإضافة إلى ميدالية برونزية وشهادة تقدير

• جائزتان خاصتان بقيمة 500 دولار أمريكي بالإضافة إلى شهادة تقدير

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