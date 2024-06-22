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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١:٥٢ م

كوبا تعلن انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"

كوبا تعلن انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"

قررت كوبا، اليوم السبت، المشاركة كدولة ثالثة، في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية الكوبية في بيانٍ لها، إنّ هدف الدعوى هو وقف الفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني نتيجة استخدام "إسرائيل" غير المتناسب والعشوائي للقوّة.

وأضافت أنّ "إسرائيل" تتجاهل التزاماتها "كقوّة احتلال بموجب اتفاقية جنيف"، كما أنّها تتفلت من العقاب نتيجة حماية وتواطؤ واشنطن لها.

وشدّدت على أنّ الإبادة الجماعية، والفصل العنصري، والتشريد القسري، والعقوبات الجماعية، "لا يمكن أن يكون لها مكان في عالم اليوم، ولا يُمكن للمجتمع الدولي أن يتسامح معها".

والأسبوع الماضي، أكّد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أنّ فلسطين "هي المكان الذي يتم فيه اليوم تعريف الكفاح العالمي من أجل العدالة والكرامة وتحديده"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكثر من 8 أشهر.

وأكّد دياز كانيل أنّ "كوبا لن تكون غير مبالية بالجريمة" التي ترتكبها "إسرائيل"، و"ستنضم إلى اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني، من أجل المطالبة بوضع حد للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزّة".

/انتهى/

رمز الخبر 1945686

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