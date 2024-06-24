باقري: إيران تغتنم كل الفرص لمساعدة الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلق صباح اليوم الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي في طهران بحضور مسؤولين محليين وأجانب.

وفي كلمة خلال الاجتماع، قال باقري، أغتنم هذه الفرصة لأرسل تحياتي إلى شعب غزة الشجاع والأعزل، وأدين بشدة استمرار الكيان الصهيوني في جرائمه وإبادته الجماعية.

وأضاف، من خلال انتهاج سياسة الفصل العنصري، يزيد الكيان الصهيوني من حجم تهديده وعدوانه على الشعب الفلسطيني كل يوم، لكن هذه المرة بدأت فصائل المقاومة الشعبية حركة جديدة لنيل الحرية والمطالبة بحقوقها الضائعة.

وتابع، إن التاريخ هو الدليل على أن ظلم الأبرياء لن يبقى دون رد، وأن يد العدالة ستضرب المعتدين والظالمين.

وأضاف، إننا نعتبر فلسطين جزءا لا يتجزأ من العالم الإسلامي ونقف بكل ما أوتينا من قوة لدعم إخواننا الفلسطينيين.

وتابع، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اغتنمت كل الفرص، بما في ذلك الآليات المتعددة الأطراف، للمساعدة في وقف هذه الجرائم غير المسبوقة وتحقيق وقف لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب في قطاع غزة، وتواصل القيام بذلك بقوة.

وأضاف، لقد كان النظر إلى آسيا دائمًا محور اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإلى جانب الحفاظ على علاقات متوازنة مع دول القارة الآسيوية، فإنها تتمتع بمكانة خاصة ومتميزة في سياستنا الخارجية.

وتابع، إن منتدى حوار التعاون الآسيوي، باعتباره آلية تعاون شاملة في آسيا، يحظى باهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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