"ارحل يا سيسي" يتصدر مواقع التواصل من جديد.. والشارع يغلي

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء المصري٬ مصطفى مدبولي، إغلاق جميع المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء٬ عدا الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت حتى الواحدة صباحاً بدءاً من الشهر المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة المصرية بحاجة إلى مليار دولار؛ من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف. وأرجع سبب تفاقم الأزمة إلى خروج أحد حقول الغاز في إحدى الدول المجاورة من الخدمة.

وأعاد المواطنون نشر تصريحات السيسي التي تحدث فيها عن أن أحد إنجازاته هو بناء محطات كهربائية حمت البلاد من انقطاع التيار الكهربائي، وتداول مستخدمو مواقع التواصل صورا لأحياء ومناطق في محافظات مختلفة وهي مظلمة بسبب انقطاع الكهرباء.

كما أنهم أعادوا نشر وعوده السابقة بتحسين الأوضاع المعيشية٬ بعد أن تنصل منها السيسي في مؤتمراته السابقة قائلا: "لم أعدكم بالسمن والعسل".

وانتقد إعلاميون محسوبون على نظام السيسي، انقطاع الكهرباء. وكتبت الإعلامية لميس الحديدي على منصة إكس: "لو الكهرباء بتقطع 4 ساعات في محافظة بورسعيد، فكيف الحال في محافظات الصعيد، قطع الكهرباء يعني قطع المياه والتليفون والإنترنت وخراب الأجهزة الكهربائية، من سيعوض الناس، وفي النهاية هل هناك أفق للحل؟ لازم نعرف أين الطاقة الشمسية؟".

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