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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٢٠ م

عشية اربعينية الشهيد رئيسي...افتتاح معرض للصور بعنوان "شهيد الخدمة" في طهران

عشية اربعينية الشهيد رئيسي...افتتاح معرض للصور بعنوان "شهيد الخدمة" في طهران

عشية اربعينية استشهاد الرئيس الايراني الراحل ابراهيم رئيسي، تم اليوم الاربعاء افتتاح معرض صور "شهيد الخدمة" بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي ورئيس مؤسسة السينما الايرانية في موقع المؤسسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عشية أربعينية رئيس الجمهورية الشهيد ابراهيم رئيسي ورفاقه، تم اليوم (26يونيو) افتتاح معرض للصور تحت عنوان "شهيد الخدمة" بموقع مؤسسة السينما الايرانية في طهران.

ويأتي تنظيم هذا المعرض بمناسبة مرور اربعين يوما على حادثة تحطم مروحية رئيس الجمهورية الاسلامية الايراني واستشهاد آية الله رئيسي ورفاقه في الحادث.

عشية اربعينية الشهيد رئيسي...افتتاح معرض للصور بعنوان "شهيد الخدمة" في طهران

معرض صور "شهيد الخدمة" تشمل على 32 إطار صورة من أرشيف الصور الرئاسية، والذي يصور النشاط الصادق للشهيد آية الله سيد إبراهيم رئيسي، خلال سنوات خدمته المخلصة للبلاد.

رمز الخبر 1945854

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