إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 17 ولاية و30 منطقة انتخابية في أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة لإيران سيجرى يوم الجمعة (الموافق 28 يونيو 2024)، وهو يوم عمل في الولايات المتحدة الولايات، في الأوقات المحددة.

ويتم التصويت للمشاركين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الولايات المتحدة شخصيًا ومن خلال تقديم جواز السفر أو شهادة الميلاد أو البطاقة الوطنية في الأماكن المخصصة.

وتتمثل شروط الناخبين في الحصول على الجنسية الإيرانية وأن يكون عمرهم 18 عاماً، ويمكن لمن ولدوا في (29 يونيو 2006) وقبل ذلك المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة.

وفي ولاية نيويورك، تم إنشاء مركزي اقتراع في لونغ آيلاند ونيوجيرسي، كما تم إنشاء صندوق اقتراع متنقل في مانهاتن بنيويورك.

الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستجري بالإضافة إلى نيويورك في ولايات ومدن الولايات المتحدة الأمريكية الأخرى، بما في ذلك واشنطن، ميريلاند، أريزونا، كاليفورنيا، ماساتشوستس، فلوريدا، جورجيا، إلينوي، ميشيغان، مينيسوتا، ميسوري، أوهايو، نورث كارولينا، أوهايو، وستعقد بنسلفانيا وأوكلاهوما وأوريجون وتكساس وفيرجينيا وويسكونسن ونبراسكا.

/انتهى/