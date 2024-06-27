اهم النقاط حول الانتخابات الرئاسية في إيران

وكالة مهر للأنباء، وداد زاده بغلاني: انه تجري الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحديد رئيس حكومة الرابع عشر، والتي كان من المفترض إجراؤها العام المقبل حسب الإجراء المعتاد، بعد الحادث الذي تعرضت له مروحية آية الله رئيسي ورفاقه واستشهادهم. ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئيس التاسع لإيران، قبل عام من الموعد المحدد لها، وفقا للخطة التي أعدها مقر الانتخابات في البلاد.

في هذا التقرير نذكر لكم النقاط المهمة الذي يجب أن تعرفوها عن انتخابات 28 يونيو عام 2024 ويمكنك قراءتها أدناه:

ستجرى انتخابات الولاية الرئاسية الرابعة عشرة يوم الجمعة 28 يونيو في جميع انحاء البلاد وخارجها الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءاً.

10 ساعات هي مدة التصويت، أما تحديد التمديد فهو من مسؤولية وزير الداخلية الايرانية .

وبحسب القانون، يجب تقديم شهادة الميلاد أو البطاقة الوطنية من قبل الناخب. وفي الخارج، لدينا 344 مركز اقتراع، يتم التحقق من الهوية باستخدام جواز السفر.

وفي كندا، لم تصدر الحكومة المعنية ترخيصًا للانتخابات ولا تجرى الانتخابات هناك، ولكنها تجرى في أمريكا. ويتوجه الناخبون إلى الفروع شخصياً ويصوتون بجوازات سفرهم.

وتجرى انتخابات الولاية الرئاسية الرابعة عشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الجمعة بالتوقيت المحلي في 17 ولاية ونحو 30 منطقة انتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

واكدت ايضا بعثة الولي الفقيه في السعودية انه على الرغم من المتابعات الحثيثة التي قامت بها السلطات الإيرانية للحجاج للإدلاء بأصواتهم في مدينتي مكة والمدينة، إلا أن الحكومة المضيفة لم توافق على التصويت للانتخابات .

توصية وزارة الداخلية للناخبين هو الحضور إلى الفروع ببطاقات الهوية الوطنية. ويتم التحقق الإلكتروني من الهوية في مراكز الاقتراع. والناخب في زمان التصويت يكتب على الورق اسم المرشح ورمزه بالقلم.

صناديق التصويت متوفرة في جميع أنحاء البلاد. ونصحت وزارة الداخلية مسؤولي الانتخابات بعدم الانحياز لأي جانب من المرشحين. يمكن أن يكون للمرشحين ممثل واحد في كل فرع. ويحضر هؤلاء الممثلون في الفروع لحين فرز الأصوات.

يمنع تصوير عملية فرز الأصوات. يتم إعداد أصوات كل مرشح والأصوات الباطلة بشكل منفصل. ثم يتم ختم محضر الجلسة ومراقبته، وفي النهاية يتم إغلاق صندوق الاقتراع.

وبعد فرز الأصوات في الفروع يتم إرسال البيانات إلى المحافظات عبر جهاز التوثيق لتوحيد الأصوات. وبعد موافقة المحافظ ترسل الأصوات إلى وزارة الداخلية.

58.640 فرعًا في جميع أنحاء البلاد جاهزة للتصويت. ويوجد 34 ألفًا و522 فرعًا حضريًا، و24 ألفًا و118 فرعًا ريفيًا، و43 ألفًا و425 فرعًا ثابتًا، و15 ألفًا و215 فرعًا متنقلًا.

إذا لم يحصل المرشحون على الأغلبية المطلقة من الأصوات في المرحلة الأولى، ينتقل الانتخاب إلى المرحلة الثانية وينتقل الشخصان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات إلى المرحلة الثانية.

وتقام المرحلة الثانية يوم 5 يوليو عام 2024. ويمكن لمن ولدوا قبل 29 يونيو عام 2006 المشاركة في الانتخابات.

ومن لم يشارك في المرحلة الأولى يمكنه المشاركة في المرحلة الثانية.

وإذا قرر المرشحون الانسحاب، فعليهم إبلاغ مقر الانتخاب شخصياً أو من خلال مندوبهم كتابياً، كما ان القانون لم يحدد أجلاً زمنياً للانسحاب.

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