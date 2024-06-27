"علي رضا زاكاني" يعلن انسحابه من المنافسة في انتخابات الرئاسة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن امير حسين قاضي زاده هاشمي مساء أمس انسحابه من المنافسة في الانتخابات.

وكتب قاضي زاده هاشمي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي مساء الاربعاء: حفاظاً على وحدة قوى الثورة واستجابة لطلب المجلس الأعلى لاجماع قوى الثورة وبعض العلماء، فقد انسحبت من مواصلة المسار. أرجو أن يتفق إخوتي الثلاثة الآخرون أيضاً في الوقت المتبقي حتى تتقوى جبهة الثورة.

ومن المقرر ان تجري انتخابات الرئاسة الايرانية يوم غد الجمعة بين المرشحين الاربعة المتبقين وهم؛ سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي .

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