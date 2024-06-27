السيد حسن نصر الله: الأعداء شاهدوا بأم العين أن إيران ثابتة وموحدة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله جدد خلال ذكرى أربعين السيد رئيسي، التعاطف و المواساة مع الشعب والحكومة الايرانية قائلا: أتوجه إليكم مجددًا لأعبّر عني وبالنيابة عن المقاومة في لبنان وعن الشعب اللبناني وكل حركات المقاومة عن تضامننا وتعاطفنا ومواساتنا

وتابع: نحن كما ذكرنا في أيام الحادثة حقيقة منذ اللحظة الأولى كنّا معكم ونشارككم في الأمل وثم في نهاية المطاف في الألم والتسليم لمشيئة الله

واكد السيد نصر الله على أهمية تحويل التهديد إلى فرصة فنحن واجهنا حوادث كبيرة وخسرنا قادة ولكن تم تحويل التهديدات إلى فرصة فهذه الدماء أحدثت نهضة وحياة جديدة

واضاف سماحته: لقد أثبت الشعب الإيراني من خلال حضوره المباشر وتعاطيه مع الحادثة والهدوء العام في إيران جدارته فكان هذا مثال لكل العالم، لافتا إلى ان الأعداء شاهدوا بأم العين أن إيران ثابتة وهادئة وموحدة

واشار السيد نصر الله إلى ان التشييع المليوني للشهداء في المدن المختلفة كان رسالة قوية للصديق والعدو أن هذا الشعب على درجة عالية من البصيرة والوفاء