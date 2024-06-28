النتائج الاولية للإنتخابات الرئاسية الإيرانية...تقدم الاصلاحي بزشكيان يليه الاصولي جليلي بفارق ضئيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب اعلان وزارة الداخلية الايرانية، تأتي النتائج الأولية والرسمية للانتخابات حسبما يلي:

عدد الأصوات المفرزة حتى الآن: 2372866

مسعود بزشكيان: 973052 صوتا

سعيد جليلي: 963615 صوتا

محمد باقر قاليباف: 341056 صوتا

مصطفى بور محمدي: 15625 صوتا

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في الساعة الثامنة من صباح اليوم وانتهت في الساعة ٢٤ في أكثر من 58 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد وبدأت عملية فرز الاصوات.

وتمت عملية التصويت في مراكز الاقتراع بحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين. كما أن التصويت في هذه الفترة من الانتخابات الرئاسية تم على الورق.

ووفقا لمنظمة التسجيل المدني في البلاد، كان يمكن لـ 61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا مؤهلا داخل البلاد وخارجها المشاركة في التصويت. وكان التصويت ممكنا من خلال تقديم شهادة الميلاد أو البطاقة الوطنية.

وفي نهاية وقت التصويت وبعد فرز الأصوات، وبحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين في مراكز الاقتراع، يتم إعداد محضر الاجتماع وتحميله في نظام التحقق ومن ثم توحيده في الدوائر والمحافظات ويتم إعلانها لوزارة الداخلية وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور ستقوم وزارة الداخلية بإعلان الإحصائيات الرسمية.

المتحدث باسم مقر الانتخابات: فرز الأصوات سيبدأ بعد الساعة 24

أعلن المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد، إن فرز الأصوات ستبدأ بحضور ممثلي المرشحين ودون تدخلهم بعد الساعة الـ24 وسيسمح فقط لمن هم داخل الطوابير في المراكز بمواصلة الاقتراع.

تمديد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة الـ24

تم تمديد فترة التصويت في جميع مراكز الاقتراع للإنتخابات الرئاسية الايرانية لمدة ساعتين اضافيتين اى حتى الساعة 24 وذلك بعد تمديدها حتى الساعة 20 اولا ثم حتى الساعة22.

وكان قبل ذلك اعلن المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد في حديث الصحفيين: "وفق بيان رقم 23 لمقر الانتخابات يتعلق، وانه بفضل مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة وبناءً على التقارير الواردة من كافة أنحاء البلاد وبالنظر إلى اتفاق وزير الداخلية سيتم تمديد فترة التصويت في جميع الفروع لمدة ساعتين اي حتى الساعة 20:00".

مجلس صيانة الدستور يدعو تجنب التكهن بنتائج الانتخابات

أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف ان عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لاتزال جارية وندعو الجميع بعدم التكهن بنتائج الانتخابات.

محافظ طهران: نشهد في هذه الاثناء الموجة الثانية من مشاركة اهالي طهران في الانتخابات

أعلن محافظ العاصمة طهران، علي رضا فخري انه نشهد في هذه الاثناء الموجة الثانية من مشاركة اهالي محافظة طهران في الانتخابات الرئاسية.

الرياضيون الايرانيون يؤكدون دعمهم لـ"إيران القوية" بمشاركتهم الكبيرة

ومن خلال المشاركة في مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، أدى المجتمع الرياضي واجبه امام البلاد، مؤكدا على أنهم يتوقعون من الرئيس المقبل أن يولي المزيد من الاهتمام لهذا المجال.

اللواء باقري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري بصوته قبل دقائق، في الانتخابات الرئاسية الايرانية.

السعودية توافق على إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في اراضیها

بعد موافقة الحكومة السعودية، تم وضع صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في بعض الفنادق التي يقيم فيها الحجاج الايرانيين، حيث ان عملية الاقتراع جارية حاليا ويمكن للحجاج التصويت من خلال تقديم جوازات سفرهم.

وحيدي يدعو الشعب الايراني للحضور إلى مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من الصباح

صرح وزير الداخلية أحمد وحيدي، صباح اليوم (الجمعة 28 يونيو)، بعد صدور الأمر ببدء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة: سنبدأ عملية إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 58640 فرعًا بالداخل و344 فرعًا بالخارج.

وصرح وزير الداخلية أحمد وحيدي، صباح اليوم ، بعد صدور الأمر ببدء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة: سنبدأ عملية إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 58640 فرعًا بالداخل و344 فرعًا بالخارج.

وأشار إلى أنه في هذه الفترة من الانتخابات، ونظرا لأنه لم يكن هناك سوى 40 يوما، تم الاستعداد خلال هذه الفترة، وقال: سنبدأ الانتخابات اليوم. في حين أن هذا العمل يتطلب عادة سنة على الأقل والتحضير للانتخابات خلال هذه الفترة يدل على متانة الأمور في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإصرار على إنجاز الأمور في موعدها، خاصة في موضوع الانتخابات الذي يعد مظهرا من مظاهر الديمقراطية.

وأشار وزير الداخلية أثناء دعوته الناس للمشاركة في الانتخابات: من هنا ندعو كافة أبناء الشعب الإيراني الأعزاء إلى الحضور إلى مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من الصباح والتصويت للمرشحين الذين يختارونهم.

وأكد وحيدي: نؤكد للشعب الإيراني العزيز أن الانتخابات ستجرى بشكل آمن وسليم.

وأضاف: وهذا يدل على أنه بالإضافة إلى المجالس التنفيذية وممثلي المحافظات ومجلس صيانة الدستور فإن هناك مشرفين مختلفين حاضرين على الصناديق وكل الأمور تحت المراقبة الكاملة من أجل إجراء انتخابات على مستوى جمهورية إيران الإسلامية.

قائد الثوره الاسلاميه يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسيه

ادلي سماحة قائد الثوره الاسلاميه آيه الله العظمي السيد علي الخامنئي صباح اليوم الجمعه بصوته في صندوق الاقتراع لانتخابات رئاسه الجمهوريه.

أكثر من 200 مراسل من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بما في ذلك مراسلون من أمريكا والصين وروسيا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وأفغانستان والنمسا وتركيا والكويت وهولندا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والعراق واليمن واليابان وفرنسا والفلبين ولبنان وقطر وعمان وأستراليا والسويد والدنمارك والهند وكوريا الجنوبية و... قاموا بتغطية هذا البرنامج.

تم بث هذا البرنامج مباشرة على شبكات الإذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية الإيرانية وموقع KHAMENEI.IR وصفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي.

حضور وسائل إعلام أجنبية لتغطية الانتخابات في حسينية ارشاد

تتمركز وسائل الإعلام الأجنبية في حسينية إرشاد لتغطية الانتخابات الرئاسية.

اللواء موسوي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسيه

أدلى القائد العام للجيش اللواء السيد عبد الرحيم موسوي بصوته في الانتخابات الرئاسيه.

العميد واحدي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى قائد القوات الجوية للجيش العميد حميد واحدي بصوته في صندوق الاقتراع للفترة الرئاسية الرابعة عشرة، وذلك أثناء حضوره مركز الاقتراع في حي كوي انقلاب.

مخبر: الشعب الايراني سيصنع ملحمة عظيمة في هذه الانتخابات

قال القائم بأعمال الرئيس الايراني محمد مخبر: "إن الانتخابات هي مسألة عابرة للقطاعات، وتشارك فيها مؤسسات مختلفة، ولكن أساس العمل مع وزارة الداخلية هو أنه يجب أن نعطي درجة مقبولة لوزارة الداخلية في هذه الانتخابات".

واضاف مخبر صباح اليوم (الجمعة) بعد حضوره مقر الانتخابات في البلاد والتصويت وسط حشد من الصحفيين: لقد تم التخطيط للانتخابات الرئاسية قبل عام من موعدها في جميع الفترات، ولكن بعد الحادث المأساوي للرئيس الشهيد ورفاقه، اضطرت وزارة الداخلية إلى إجراء الانتخابات خلال 50 يوما، وكانت عملية الانتخابات جيدة جدا حتى الآن.

وتابع القول القائم بأعمال الرئيس: حتى الآن كان أداء أجهزة الاستخبارات والشرطة جيدًا أيضًا، ولم نتعرض لمثل هذه الضغوط لإجراء الانتخابات منذ بداية الثورة، وربما هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها هذا الوضع.

وأوضح مخبر: بالطبع الشعب أيضاً متأثر بشهادة الرئيس والوفد المرافق له، ومن المؤكد أنهم سيصنعون ملحمة في هذه الانتخابات.

رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أدلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي بصوته، في مرقد السيد عبد العظيم الحسني جنوب طهران، في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

المرشح قاليباف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المرشح الرئاسي محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، بصوته في مرقد السيد عبد العظيم الحسني جنوب طهران، في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

المرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي، بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

المرشح مسعود بزشكيان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأدلى المرشح الرئاسي مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، بصوته في مستشفى فيروزأبادي في طهران، في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

المرشح سعید جلیلی یدلی بصوته فی الانتخابات الرئاسیة

وأدلى المرشح الرئاسي سعيد جليلي، اليوم الجمعة، بصوته في مسجد الإمام الحسن (ع) في طهران للانتخابات الرئاسية الإيرانية.

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