استطلاع: ثلثا الإسرائيليين يؤيدون اعتزال نتنياهو للحياة السياسة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة 12 العبرية الخاصة، فإن 66% يعتقدون أن نتنياهو، البالغ من العمر 74 عاما، يجب أن يتقاعد ولا يترشح لولاية سابعة.

بينما يرى 27% من المستطلعة آراؤهم أنه يجب أن يترشح لولاية جديدة ويستمر في حياته السياسية، و7% لا يعرفون، بحسب القناة الإسرائيلية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، انخفضت شعبية نتنياهو بشكل حاد، وفقا للعديد من استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل إعلام عبرية، وخاصة خلال الشهور الأخيرة.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أظهر استطلاع للرأي -نشرته صحيفة "معاريف"- استمرار تقدم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس على نتنياهو، لمنصب رئاسة الحكومة في حال إجراء انتخابات جديدة.

ورغم تصاعد المطالبات في إسرائيل بإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن نتنياهو أعلن مرارا رفضه إجراءها في ظل الحرب.

وجرت آخر انتخابات في "إسرائيل" نهاية 2022، وبموجب القانون فإن ولاية الكنيست (البرلمان) تستمر 4 سنوات، ما لم يتم إقرار إجراء انتخابات مبكرة.

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