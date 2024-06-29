تأكيد ايراني ليبي على تعزيز العلاقات لتعود كما كانت عليه في السابق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى ليبيا عين الله سوري، أوراق اعتماده خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في بداية مهمته سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ليبيا.

وفي هذا الاجتماع، أشار سوري، إلى مجالات مهمة يمكن ان تكون في صلب التعاون المشترك، بما في ذلك الفرص التجارية والاقتصادية وخاصة التقنية والهندسية، والصحة والطب والعلاج والتعليم العالي، مؤكدا ان متابعة كبار المسؤولين ستكون فعالة للغاية في تحقيق هذه القدرات.

وشدد الدبلوماسي الإيراني على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستعادة العلاقات المميزة بين البلدين بسرعة.