  1. إيران
  2. السياسة
٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٢٧ م

تأكيد ايراني ليبي على تعزيز العلاقات لتعود كما كانت عليه في السابق

تأكيد ايراني ليبي على تعزيز العلاقات لتعود كما كانت عليه في السابق

أكد سفير إيران الجديد لدى ليبيا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستعادة العلاقات المميزة السابقة بين البلدين بسرعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى ليبيا عين الله سوري، أوراق اعتماده خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في بداية مهمته سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ليبيا.

وفي هذا الاجتماع، أشار سوري، إلى مجالات مهمة يمكن ان تكون في صلب التعاون المشترك، بما في ذلك الفرص التجارية والاقتصادية وخاصة التقنية والهندسية، والصحة والطب والعلاج والتعليم العالي، مؤكدا ان متابعة كبار المسؤولين ستكون فعالة للغاية في تحقيق هذه القدرات.

وشدد الدبلوماسي الإيراني على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستعادة العلاقات المميزة بين البلدين بسرعة.

رمز الخبر 1945964

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات