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٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢٧ ص

السفير الايراني يناقش مع وزير الخارجية الليبي بالانابة اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية

السفير الايراني يناقش مع وزير الخارجية الليبي بالانابة اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية

 استقبل وزير الخارجية الليبي بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية طاهر الباعور، السفير الإيراني عين الله سوري، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى خلال اللقاء بين وزير الخارجية الليبي بالانابة مع السفير الايراني، استعراض العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك في العديد من المجالات بين البلدين.

وخلال اللقاء أبلغ السفير الإيراني، رغبة وزير الخارجية عباس عراقجي في زيارة ليبيا، مؤكداً رغبة طهران في تطوير العلاقة مع دولة ليبيا والتعاون في عديد المجالات.

وأشار طاهر الباعور إلى الجودة العالية للبضائع الإيرانية، ورحب بإقامة معرض حصري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في طرابلس والمدن الليبية الأخرى، وأكد على تعاون البلدين لتسهيل سفر رجال الأعمال الإيرانيين.

واتفق الجانبان على أهمية التشاور السياسي والعمل معاً لتنظيم زيارات لكبار المسؤولين من البلدين خلال الفترة القادمة؛ وكذلك تفعيل اللجان المشتركة والتنسيق لإقامة معرض للصناعات الإيرانية في ليبيا.

كما بحثا في هذا اللقاء كيفية مواجهة جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعبين الأعزلين الفلسطيني واللبناني، وكذلك هجمات الإرهابيين التكفيريين على مناطق في سوريا.

/انتهى/

رمز الخبر 1951507

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