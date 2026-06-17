إيران وليبيا تُشددان على تطوير العلاقات البرلمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى عباس غلرو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في هيئة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، والذي يُمثل إيران في اجتماع المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي المنعقد في بنغازي، ليبيا، مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على هامش الاجتماع.

نقل غولرو تحيات رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، إلى رئيس مجلس النواب الليبي، مشيدا بحكومة ليبيا وشعبها ومجلس نوابها لعقد اجتماع البرلمانات الآسيوية الأفريقية، وقال: ترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية مع ليبيا، وتطوير التعاون البرلماني الجماعي في إطار المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي.

من جانبه، وجّه رئيس البرلمان الليبي تحياته الحارة إلى قاليباف، معلناً تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيداً بصمود الشعب الإيراني ومقاومته للاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية، وأعرب عن أمله في أن يُكلل المسار الدبلوماسي بالنجاح في ترسيخ مكتسبات إيران.

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