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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:١٠ م

دقائق صمت في البرلمان الهندي تكريما للشهيد رئيسي

دقائق صمت في البرلمان الهندي تكريما للشهيد رئيسي

التزم المجلس الاعلى للبرلمان الهندي، الصمت لعدة دقائق اليوم الاثنين، تكريما للشهيد ابراهيم رئيسي ومرافقيه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التزم "راجيا سابها"، المجلس الأعلى في البرلمان الهندي، الصمت بضع دقائق حدادًا على أرواح زعماء إيران وملاوي وتنزانيا الذين فقدتهم امتهم بشكل مأساوي في الأسابيع الماضية.

أعرب جاجديب دانكار، نائب رئيس الهند، عن خالص تعازيه لأمة وحكومة هذه البلدان في هذا البرلمان، وقال: الأعضاء المحترمون، ببالغ الحزن والأسى، نتوجه بكامل الاحترام لأرواح السيد إبراهيم رئيسي، رئيس جمهورية إيران الإسلامية، وحسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلي حسن مويني رئيس تنزانيا، ونائب رئيس ملاوي، ساولوس كلاوس تشيليما.

رمز الخبر 1946036

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