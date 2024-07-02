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٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:١٢ م

كاظمي قمي: طهران تحذر كابول من عواقب تجدد التدخلات الأجنبية في المنطقة+صور

كاظمي قمي: طهران تحذر كابول من عواقب تجدد التدخلات الأجنبية في المنطقة+صور

وقال سفير إيران لدى أفغانستان حسن كاظمي قمي: بينما حذرنا من عواقب تجدد التدخلات الأجنبية، أكدنا على المبادرات الإقليمية لحل مشكلة أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير إيران لدى أفغانستان حسن كاظمي قمي: على هامش الاجتماع الذي استمر يومين في الدوحة، أجريت محادثات مثمرة بناء على طلب ممثلين خاصين لدول مختلفة، بما في ذلك هولندا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والنرويج وسويسرا وألمانيا وتركمانستان، وكان لدينا الاتحاد الأوروبي ووفد الحكومة المؤقتة لأفغانستان.

وتابع: توضيح الاهتمامات المشتركة وتشكيل اللجان المتخصصة والبحث عن سبل الخروج من الأزمة وتقييم الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان كانت من بين المحاور المهمة في هذه اللقاءات والمشاورات.

وأضاف كاظمي قمي: أكدنا أن طهران، باعتبارها قوة إقليمية كانت لديها نهج بناء تجاه أفغانستان وحذرنا من عواقب تجدد التدخلات الأجنبية على المبادرات الإقليمية لحل الأزمة. وشددنا على حل مشكلة أفغانستان.

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/انتهى/

رمز الخبر 1946067

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