عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة يتجاوز ال 38 الف شهيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن العدو الصهيوني ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدًا و179 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي للشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المستمر لليوم الـ 272 على التوالي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38011 شهيدًا و87445 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة: ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.