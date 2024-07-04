ايران تستضيف المركز الدولي للمشغولات اليدوية التابع لمنظمة السياحة العالمية

قال وزير التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية عزت اه ضرغامي انه وفقا للمؤتمر الدولي للمشغولات اليدوية في الفيليبين، فقد تقرر ان تستضيف ايران المركز الدولي للمشغولات اليدوية التابع لمنظمة السياحة العالمية.

واضاف ضرغامي لدى زيارته اليوم الخميس ورشات المشغولات اليدوية بشيراز (جنوب) انه تقررا بناء على ذلك ان يقدم العالم ويعرض مصنوعاته اليدوية في مركز شامل ويعطي إيضاحات حولها.

وتابع ان منظمة السياحة العالمية كانت تبحث على مدى السنين، عن مركز يقوم بربط السياحة والمشغولات اليدوية معا.

واوضح ان عدة دول ترشحت لذلك ولحسن الحظ تم بفضل المتابعات التي انجزت التصويت لتستضيف ايران هذا المركز.