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٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٢٦ ص

وزير السياحة الايراني: نجري محادثات مع الجيران لتسهيل السياحة والسعودية واذربيجان بين اولوياتنا

وزير السياحة الايراني: نجري محادثات مع الجيران لتسهيل السياحة والسعودية واذربيجان بين اولوياتنا

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني، السيد رضا صالحي اميري عن وجود محادثات بين ايران والدول الجارة لها لتسهيل السياحة فيما بينها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية قال في اجتماع لمناقشة تصدير المصنوعات اليدوية والسجاد: "تحتاج القدرة السياحية في إيران إلى التغيير"، مضيفا: "ان السوق المستهدف الأول للسياحة هو الدول التي نشترك معها في الثقافة والحضارة".

وتابع صالحي اميري: "أذربيجان هي إحدى الدول التي تشترك معنا الثقافة، وكان يسافر من هذا البلد إلى إيران أكثر من 1.8 مليون سائح في الماضي"، مبينا: "خلال رحلتي الأخيرة إلى باكو، تحدثت مع المسؤولين لهذا البلد، ونحن نحاول فتح هذا الطريق واستعادة التبادل السياحي".

وأردف قائلا: "تعد دول الخليج الفارسي، وخاصة العراق، السوق المستهدف الثاني للسياحة، حيث يأتي أكثر من 3 ملايين سائح إلى إيران من العراق، بينما يذهب 7.5 مليون زائر إيراني إليه كل عام، وهو أمر غير متناسب ويجب أن يكون متوازنا".

وصرح وزير السياحة الايرانية: "أحد أهدافنا الرئيسية والجدية هو سوق السياحة السعودية في منطقة الخليج الفارسي، حيث ان الانطباع والاعتقاد هو حل المشاكل بين الطرفين".

وأكد: "إرادة رئيس الجمهورية والحكومة الرابعة عشرة هي حل المشاكل مع المملكة العربية السعودية، وحتى اليوم، تم إحراز تقدم جيد في هذا الاتجاه"، مضيفا: "من المؤكد أنه في لقاء الرئيس مع قادة أذربيجان والمملكة العربية السعودية سيتم حل القضايا وسيبدأ فصل جديد من العلاقات".

/انتهى/

رمز الخبر 1951475

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