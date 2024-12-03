وزير السياحة الايراني: نجري محادثات مع الجيران لتسهيل السياحة والسعودية واذربيجان بين اولوياتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية قال في اجتماع لمناقشة تصدير المصنوعات اليدوية والسجاد: "تحتاج القدرة السياحية في إيران إلى التغيير"، مضيفا: "ان السوق المستهدف الأول للسياحة هو الدول التي نشترك معها في الثقافة والحضارة".

وتابع صالحي اميري: "أذربيجان هي إحدى الدول التي تشترك معنا الثقافة، وكان يسافر من هذا البلد إلى إيران أكثر من 1.8 مليون سائح في الماضي"، مبينا: "خلال رحلتي الأخيرة إلى باكو، تحدثت مع المسؤولين لهذا البلد، ونحن نحاول فتح هذا الطريق واستعادة التبادل السياحي".

وأردف قائلا: "تعد دول الخليج الفارسي، وخاصة العراق، السوق المستهدف الثاني للسياحة، حيث يأتي أكثر من 3 ملايين سائح إلى إيران من العراق، بينما يذهب 7.5 مليون زائر إيراني إليه كل عام، وهو أمر غير متناسب ويجب أن يكون متوازنا".

وصرح وزير السياحة الايرانية: "أحد أهدافنا الرئيسية والجدية هو سوق السياحة السعودية في منطقة الخليج الفارسي، حيث ان الانطباع والاعتقاد هو حل المشاكل بين الطرفين".

وأكد: "إرادة رئيس الجمهورية والحكومة الرابعة عشرة هي حل المشاكل مع المملكة العربية السعودية، وحتى اليوم، تم إحراز تقدم جيد في هذا الاتجاه"، مضيفا: "من المؤكد أنه في لقاء الرئيس مع قادة أذربيجان والمملكة العربية السعودية سيتم حل القضايا وسيبدأ فصل جديد من العلاقات".

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