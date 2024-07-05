القائم بأعمال رئيس الجمهورية: في هذه الجولة مشاركة افضل للشعب مقارنة بالجولة الاولى للانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر صباح اليوم الجمعة 7 يوليو، القائم باعمال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقر الانتخابات في وزارة الداخلية وأدلى بصوته في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وقال مخبر في تصريحات له بعد التصويت: "هناك اقبال أفضل على صناديق الاقتراع وعدد أكبر من الناس مقارنة بالأسبوع الماضي".

وأكد القائم بأعمال رئيس الجمهورية أن الحكومة الإيرانية تجري الانتخابات دون أي تحيز ويتم اتخاذ العناية الكافية لحماية الأصوات.

وانطلقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الـ،14، من الساعة الثامنة صباحا في عموم ارجاء البلاد.

ويتنافس في الجولة من الانتخابات، كل من المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان على منصب رئاسة الجمهورية.

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