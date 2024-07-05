الايرانييون المقيمون في بريطانيا يشاركون في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية +صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت عملیة التصويت في بریطانیا، عند الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) وحضر الرعایا الإيرانيون مركز الاقتراع منذ الدقائق الأولى من بدء الانتخابات.
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احبطت المشاركة الواسعة للإيرانيين المقيمين في بريطانيا في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الإیرانیة الرابعة عشرة مشروع عدد قليل من العناصر المناهضة للثورة التي تحاول تعطيل عملية التصويت في مراكز الاقتراع.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت عملیة التصويت في بریطانیا، عند الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) وحضر الرعایا الإيرانيون مركز الاقتراع منذ الدقائق الأولى من بدء الانتخابات.
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