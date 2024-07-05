الايرانييون المقيمون في بريطانيا يشاركون في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية +صور

احبطت المشاركة الواسعة للإيرانيين المقيمين في بريطانيا في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الإیرانیة الرابعة عشرة مشروع عدد قليل من العناصر المناهضة للثورة التي تحاول تعطيل عملية التصويت في مراكز الاقتراع.