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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٣٨ م

العميد أشتياني يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14

العميد أشتياني يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14

أدلى وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14 في حي الشهيد فلاحي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادلى العميد اشتياني وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14 في حي الشهيد فلاحي اليوم (الجمعة).

وأجريت المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة 28 يونيو. وبحسب إعلان وزارة الداخلية، فقد حصل في المرحلة الأولى على 24 مليونا و535 ألفا و185 صوتا، منهم مسعود بزشكيان 10 ملايين و415 ألفا و991 صوتا وسعيد جليلي 9 ملايين و473 ألفا و298. ودخلوا المرحلة الثانية من الانتخابات.

وفي هذه المرحلة، يتنافس سيد مسعود بزشكيان وسعيد جليلي مع بعضهما البعض. ويتم التصويت في حوالي 59 ألف مركز اقتراع.

/انتهى/

رمز الخبر 1946152

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