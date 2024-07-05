جلالي: مبدأ المشاركة في الانتخابات يمكن أن يعزز نظام الجمهورية الإسلامية على الساحة الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف جلالي بعد الإدلاء بصوته في موسكو: اليوم هو يوم عظيم للغاية بالنسبة للشعب الإيراني وفي الاتحاد الروسي هناك أربعة صناديق اقتراع رئيسية للمواطنين ومن المتوقع أن يكون للشباب الإيراني حضور كبير للغاية في هذه الجولة من الانتخابات أيضًا.

وأكد السفير الإيراني في موسكو أن مشاركة الإيرانيين المقيمين في روسيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت جيدة، وأعرب عن أمله في أن تزداد مشاركة الشعب في الجولة الثانية من الانتخابات أيضاً.

ودعا جلالي مرة أخرى الشعب للمشاركة في الانتخابات وقال: إن مبدأ المشاركة يمكن أن يعزز نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحة الدولية.

وتابع: في هذه المرحلة، يجب أن تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمتنا قادرين على تحقيق حقوقهم.

وقال سفير إيران في موسكو: إن مبدأ المشاركة الانتخابية داخل البلاد وخارجها يمكن أن يكون مهماً جداً لأنه مؤشر على تعزيز الإرادة والوحدة الوطنية وحضور الناس في الساحة.

وبدأت الانتخابات الرئاسية للايرانيين المقيمين في روسيا في الجولة الثانية في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

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